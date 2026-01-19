A Gama (Guarda Municipal de Americana) atendeu, na madrugada de domingo (18), uma ocorrência de suspeita de maus-tratos a animais em um apartamento localizado na Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade, em Americana. A ação foi motivada por uma denúncia da vereadora e ativista animal Roberta Lima, que relatou a presença de um jabuti e dois pintinhos mantidos dentro de um cooler na sacada do imóvel.

De acordo com a denúncia, os animais estariam expostos à chuva e às intempéries desde a manhã de sábado (17). A vereadora recolheu os animais com o auxílio de uma rede e os levou para seu apartamento. A atitude, no entanto, gerou um desentendimento com os moradores, o que motivou o acionamento da Guarda Municipal.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. O delegado responsável determinou que os animais permanecessem sob a guarda da vereadora, que assumiu a função de fiel depositária até a definição das providências legais.