A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação de um homem por furto qualificado no Cemitério Municipal de Itapira. Ele foi condenado a 1 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por roubar uma portinhola de bronze de um túmulo, avaliada em aproximadamente R$ 3,5 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O crime ocorreu em data não divulgada, e o acusado foi preso em flagrante por agentes de segurança. Segundo os autos, a intenção era revender o objeto furtado.

O desembargador Freddy Lourenço Ruiz Costa, relator do recurso, destacou que as provas do processo — incluindo os depoimentos dos agentes de segurança responsáveis pela prisão — foram sólidas e consistentes para confirmar tanto a materialidade quanto a autoria do crime.