Uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Paulínia resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, no bairro Vila Nunes. A operação, que mobilizou várias viaturas, envolveu uma perseguição a pé por áreas de mata e sobre telhados de residências.

A ocorrência começou durante um patrulhamento de rotina na Rua Geraldo Vedovello, região conhecida pela venda ilegal de drogas. Ao avistarem um suspeito na entrada de um terreno com mata, os guardas se aproximaram e visualizaram outros dois homens fugindo em direção à vegetação densa.

Um dos suspeitos carregava uma sacola plástica escura. Com o reforço de outras equipes, a GCM montou um cerco na área. A fuga se intensificou, cruzando um córrego que corta a mata, mas o homem com a sacola foi capturado dentro de um ferro-velho, na Rua Emília Gomes Navarro.