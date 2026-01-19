Uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Paulínia resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, no bairro Vila Nunes. A operação, que mobilizou várias viaturas, envolveu uma perseguição a pé por áreas de mata e sobre telhados de residências.
A ocorrência começou durante um patrulhamento de rotina na Rua Geraldo Vedovello, região conhecida pela venda ilegal de drogas. Ao avistarem um suspeito na entrada de um terreno com mata, os guardas se aproximaram e visualizaram outros dois homens fugindo em direção à vegetação densa.
Um dos suspeitos carregava uma sacola plástica escura. Com o reforço de outras equipes, a GCM montou um cerco na área. A fuga se intensificou, cruzando um córrego que corta a mata, mas o homem com a sacola foi capturado dentro de um ferro-velho, na Rua Emília Gomes Navarro.
Enquanto isso, o segundo fugitivo tentou uma rota de fuga radical: escalou os telhados das casas próximas na tentativa de escapar. Após ser cercado pelos agentes, ele desceu e foi contido. Em depoimento, admitiu ser usuário de drogas e afirmou que havia acabado de comprar maconha do primeiro detido no exato momento em que a GCM chegou ao local.
Apreensão recorde
Após as prisões, os guardas refizeram o caminho da perseguição e encontraram a sacola plástica abandonada. O conteúdo surpreendeu até os agentes experientes: 495 porções de entorpecentes prontas para a venda, avaliadas em cerca de R$ 60 mil.
O material apreendido inclui 201 pinos de cocaína, 136 tubos de skunk (maconha de alta potência), 95 porções de maconha, 61 pedras de crack, 12 porções de haxixe, além de R$ 25 em dinheiro.
Todos os envolvidos e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Paulínia. O delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante do homem que portava a sacola pelo crime de tráfico de drogas. Os outros dois indivíduos foram ouvidos como testemunhas e, após a assinatura do termo circunstanciado, foram liberados.