PREVISÃO DO TEMPO

Segunda-feira começa nublada e com risco de temporais na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Previsão aponta para manhã nublada e possibilidade de tempestades ao longo do dia.

A RMC (Região Metropolitana de Campinas) acorda sob nuvens nesta segunda-feira (19), com temperatura mínima em torno de 18°C. A previsão do tempo indica que o dia segue instável, com alta possibilidade de temporais, mantendo o padrão observado nos últimos dias.

Apesar do tempo fechado, o calor permanece ameno, e os termômetros devem registrar máxima de 23°C. A Defesa Civil recomenda cautela aos moradores ao se deslocar, devido ao risco de alagamentos e ventos fortes em caso de tempestades mais intensas.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

