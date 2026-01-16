Um condutor sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) teve uma motocicleta apreendida após uma intensa perseguição e uma colisão com uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu, na tarde desta quinta-feira (15).

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a ação começou por volta das 14h20, quando uma patrulha avistou duas motos trafegando em alta velocidade e realizando manobras perigosas, incluindo o ato de empinar o veículo, na Avenida Honório Orlando Martini, no Jardim Alvorada.

Ao perceber a presença dos guardas, os dois condutores desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga. A perseguição seguiu por diversas ruas da região até que as motos desapareceram de vista.