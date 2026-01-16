Um condutor sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) teve uma motocicleta apreendida após uma intensa perseguição e uma colisão com uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu, na tarde desta quinta-feira (15).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a ação começou por volta das 14h20, quando uma patrulha avistou duas motos trafegando em alta velocidade e realizando manobras perigosas, incluindo o ato de empinar o veículo, na Avenida Honório Orlando Martini, no Jardim Alvorada.
Ao perceber a presença dos guardas, os dois condutores desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga. A perseguição seguiu por diversas ruas da região até que as motos desapareceram de vista.
Minutos depois, os agentes localizaram um dos motociclistas, pilotando uma Honda CG 160 Cargo, na Estrada Municipal Policarpo Albino Canato. Em nova tentativa de escapar, o condutor entrou em uma estrada de terra em alta velocidade, mas perdeu o controle e colidiu contra a viatura da GCM.
O homem, de 27 anos e morador da cidade de Diadema, sofreu escoriações leves devido à queda. Mesmo após a colisão, ele ainda tentou resistir à abordagem, mas foi dominado pelos guardas. Em depoimento, ele alegou que ficou "com medo" da ação policial.
Autuações e apreensão
Além de dirigir sem habilitação, o condutor recebeu outras sete autuações por infrações de trânsito cometidas durante o episódio. A motocicleta foi apreendida e removida do local.
O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária para prestar depoimento e, posteriormente, liberado. A identidade dele não foi divulgada. O segundo motociclista envolvido na fuga inicial não foi localizado pela GCM.