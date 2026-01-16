A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira, 15 de janeiro, o 3º Alerta de Arboviroses de 2026, após confirmar 29 casos de dengue neste início de ano. Ao todo, o município já contabiliza 488 notificações de suspeita, o que levou a pasta a classificar 24 bairros como áreas de alto risco para transmissão da doença.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O levantamento indica que essas regiões concentram condições favoráveis à circulação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Diante do cenário, a Prefeitura anunciou a intensificação das ações de controle, com reforço de vistorias, eliminação de criadouros e ampliação da comunicação direta com moradores.
Os bairros classificados com alto risco de transmissão estão distribuídos em diferentes regiões da cidade:
Na região Leste: Jardim Nilópolis, Parque São Quirino e Vila Nogueira.
Na Noroeste: Parque Valença 1 e 2, Residencial São Luís, Jardim Sulamérica, Jardim Santa Rosa e Chácaras Cruzeiro do Sul.
Na Norte: Village e Jardim Eulina.
Na Sudoeste: DIC I, Profilurb e Jardim Ouro Verde.
Na Sul: Jardim Campo Belo 1, 2 e 3, Jardim São João e Cidade Singer 1 e 2.
Na Sudeste: Jardim Dom Nery, Vila Satúrnia, São Bernardo e Fundação Casa Popular.
Segundo a Secretaria de Saúde, o alerta tem como principal objetivo mobilizar a população para a eliminação de criadouros dentro das residências, além de orientar sobre medidas preventivas e facilitar o acesso das equipes aos imóveis. A pasta reforça que é fundamental permitir a entrada dos agentes, especialmente nas áreas mapeadas.
A definição das regiões prioritárias leva em conta uma combinação de fatores, como número de casos confirmados, indícios de transmissão recente, densidade populacional, dificuldade de acesso a imóveis e necessidade de reforço das ações educativas. O alerta também se estende a bairros menores localizados no entorno das áreas listadas.
A Saúde ressalta que, embora o foco esteja nos bairros apontados neste boletim, as medidas de prevenção devem ser adotadas em toda a cidade, incluindo regiões que constaram em alertas anteriores.