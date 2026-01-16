A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira, 15 de janeiro, o 3º Alerta de Arboviroses de 2026, após confirmar 29 casos de dengue neste início de ano. Ao todo, o município já contabiliza 488 notificações de suspeita, o que levou a pasta a classificar 24 bairros como áreas de alto risco para transmissão da doença.

O levantamento indica que essas regiões concentram condições favoráveis à circulação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Diante do cenário, a Prefeitura anunciou a intensificação das ações de controle, com reforço de vistorias, eliminação de criadouros e ampliação da comunicação direta com moradores.

Os bairros classificados com alto risco de transmissão estão distribuídos em diferentes regiões da cidade: