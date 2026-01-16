O acumulado de chuvas registrado nas últimas 72 horas levou a Prefeitura de Campinas a fechar, nesta sexta-feira (16), os parques e bosques localizados na região Sul da cidade. A medida é preventiva e segue os critérios estabelecidos no decreto municipal que rege a Operação Chuvas de Verão.

Com 82 milímetros de precipitação acumulada em três dias, o volume ultrapassou o limite de segurança definido pela legislação, que determina a suspensão da visitação pública quando o índice atinge 80 mm no período. Permanecem fechados o Bosque São José, Bosque dos Artistas, Bosque dos Guarantãs, Lagoa do Jambeiro, Parque Ecológico Benevenuto Tilli, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e o Parque das Águas. A reabertura será avaliada na manhã deste sábado (17), após atualização dos dados pluviométricos.

Nas últimas 24 horas, a região Sul registrou 29 mm de chuva, mantendo o estado de atenção. Nas demais áreas do município, os índices ficaram abaixo do limite para fechamento de parques, colocando Campinas em estado de observação. A região Norte acumulou 76 mm em 72 horas; a Leste, 79,4 mm; a Noroeste, 74,4 mm; e a Sudoeste, 40,8 mm.