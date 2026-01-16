Campinas voltou a registrar chuva intensa entre o fim da tarde de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira, mantendo o padrão de instabilidade observado ao longo da semana. Segundo dados da estação meteorológica do Instituto Agronômico (IAC), o acumulado no período foi de 40,7 milímetros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A rajada de vento mais forte foi registrada por volta das 17h, com velocidade de 39,1 km/h. Durante a noite, a Prefeitura informou que manteve equipes mobilizadas e em regime de sobreaviso para atendimento de ocorrências relacionadas ao mau tempo.

Até o início da madrugada, foi registrada queda de árvore na rua João Batista Padovani, nas proximidades da rua Frei Tibúrcio, no Jardim Santa Genebra. A faixa da direita da via permanece bloqueada, com sinalização realizada por equipes da Emdec. Também houve alagamento de via no cruzamento da avenida Dr. Heitor Penteado com a região do Kartódromo, no Taquaral.