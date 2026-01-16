Campinas voltou a registrar chuva intensa entre o fim da tarde de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira, mantendo o padrão de instabilidade observado ao longo da semana. Segundo dados da estação meteorológica do Instituto Agronômico (IAC), o acumulado no período foi de 40,7 milímetros.
A rajada de vento mais forte foi registrada por volta das 17h, com velocidade de 39,1 km/h. Durante a noite, a Prefeitura informou que manteve equipes mobilizadas e em regime de sobreaviso para atendimento de ocorrências relacionadas ao mau tempo.
Até o início da madrugada, foi registrada queda de árvore na rua João Batista Padovani, nas proximidades da rua Frei Tibúrcio, no Jardim Santa Genebra. A faixa da direita da via permanece bloqueada, com sinalização realizada por equipes da Emdec. Também houve alagamento de via no cruzamento da avenida Dr. Heitor Penteado com a região do Kartódromo, no Taquaral.
Campinas permanece sob alertas meteorológicos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso de tempestade válido até esta sexta-feira (16), com previsão de ventos entre 40 e 60 km/h, possibilidade de queda de granizo e chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm no acumulado diário.
O Cemaden também emitiu alerta para risco de enxurradas em áreas urbanas, além de alagamentos e elevação rápida do nível de córregos e rios.