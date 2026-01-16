16 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MADRUGADA VIOLENTA

Acidente entre Golf e Amarok deixa um morto na Anhanguera

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp
Colisão traseira na Rodovia Anhanguera deixou um morto e dois feridos leves em Valinhos.
Colisão traseira na Rodovia Anhanguera deixou um morto e dois feridos leves em Valinhos.

Uma colisão traseira entre dois automóveis deixou uma pessoa morta e duas feridas na madrugada desta sexta-feira (16) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Valinhos. O acidente ocorreu por volta das 2h58, no km 84, no sentido Norte da pista.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com informações apuradas no local, o Volkswagen Golf trafegava pela faixa 3 de rolamento quando foi atingido na traseira por uma Volkswagen Amarok, por motivos ainda a serem esclarecidos. Com o impacto, o Golf permaneceu imobilizado na faixa de rolamento.

A Amarok seguiu por aproximadamente 400 metros, parou no acostamento e foi abandonada pelos ocupantes, segundo o registro da ocorrência. No Golf, uma vítima morreu no local e outras duas pessoas sofreram ferimentos leves.

A pista teve interdição parcial, com bloqueio do acostamento e da faixa 3, enquanto equipes atuavam no atendimento da ocorrência. Os veículos foram liberados para remoção pela Polícia Militar Rodoviária às 4h31, ficando o local sob aguardo de perícia.

A ocorrência foi atendida pela concessionária Autoban. Até a última atualização, não havia registro de congestionamento no trecho.

As causas do acidente serão investigadas.

Comentários

Comentários