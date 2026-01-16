Uma colisão traseira entre dois automóveis deixou uma pessoa morta e duas feridas na madrugada desta sexta-feira (16) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Valinhos. O acidente ocorreu por volta das 2h58, no km 84, no sentido Norte da pista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com informações apuradas no local, o Volkswagen Golf trafegava pela faixa 3 de rolamento quando foi atingido na traseira por uma Volkswagen Amarok, por motivos ainda a serem esclarecidos. Com o impacto, o Golf permaneceu imobilizado na faixa de rolamento.

A Amarok seguiu por aproximadamente 400 metros, parou no acostamento e foi abandonada pelos ocupantes, segundo o registro da ocorrência. No Golf, uma vítima morreu no local e outras duas pessoas sofreram ferimentos leves.