Uma colisão traseira entre dois automóveis deixou uma pessoa morta e duas feridas na madrugada desta sexta-feira (16) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Valinhos. O acidente ocorreu por volta das 2h58, no km 84, no sentido Norte da pista.
De acordo com informações apuradas no local, o Volkswagen Golf trafegava pela faixa 3 de rolamento quando foi atingido na traseira por uma Volkswagen Amarok, por motivos ainda a serem esclarecidos. Com o impacto, o Golf permaneceu imobilizado na faixa de rolamento.
A Amarok seguiu por aproximadamente 400 metros, parou no acostamento e foi abandonada pelos ocupantes, segundo o registro da ocorrência. No Golf, uma vítima morreu no local e outras duas pessoas sofreram ferimentos leves.
A pista teve interdição parcial, com bloqueio do acostamento e da faixa 3, enquanto equipes atuavam no atendimento da ocorrência. Os veículos foram liberados para remoção pela Polícia Militar Rodoviária às 4h31, ficando o local sob aguardo de perícia.
A ocorrência foi atendida pela concessionária Autoban. Até a última atualização, não havia registro de congestionamento no trecho.
As causas do acidente serão investigadas.