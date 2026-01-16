Um problema técnico no sistema informatizado do Laboratório Municipal levou a Prefeitura de Campinas a restringir a coleta de exames nos centros de saúde nesta sexta-feira, limitando o atendimento exclusivamente aos casos considerados urgentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A decisão foi comunicada pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, que informou que a instabilidade comprometeu o processamento regular das coletas realizadas na rede básica. Técnicos de manutenção foram acionados assim que a falha foi identificada, mas ainda não há previsão oficial para a normalização completa do sistema.

Diante do cenário, usuários do SUS com exames agendados estão sendo orientados a comparecer às unidades onde fariam a coleta para receber informações individualizadas sobre reagendamento ou encaminhamentos alternativos.