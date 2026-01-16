Um problema técnico no sistema informatizado do Laboratório Municipal levou a Prefeitura de Campinas a restringir a coleta de exames nos centros de saúde nesta sexta-feira, limitando o atendimento exclusivamente aos casos considerados urgentes.
A decisão foi comunicada pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, que informou que a instabilidade comprometeu o processamento regular das coletas realizadas na rede básica. Técnicos de manutenção foram acionados assim que a falha foi identificada, mas ainda não há previsão oficial para a normalização completa do sistema.
Diante do cenário, usuários do SUS com exames agendados estão sendo orientados a comparecer às unidades onde fariam a coleta para receber informações individualizadas sobre reagendamento ou encaminhamentos alternativos.
Responsável por uma das maiores estruturas públicas de análises clínicas do continente, o Laboratório Municipal de Campinas, em funcionamento desde 1990, atende cerca de 120 serviços da rede municipal e opera a partir do Complexo Hospitalar Ouro Verde. A interrupção parcial impacta diretamente a rotina assistencial da Atenção Básica e de serviços especializados.
A Secretaria de Saúde reforçou que os exames de urgência seguem garantidos, enquanto trabalha para restabelecer o funcionamento pleno do sistema.