O fim de semana em Campinas e na Região Metropolitana será marcado por condições típicas do verão, com temperaturas elevadas, sensação de abafamento e chuvas irregulares, principalmente entre o fim da tarde e a noite.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Nesta sexta-feira, o dia começa com aberturas de sol, mas a nebulosidade aumenta ao longo das horas. Com o avanço do calor, há possibilidade de pancadas de chuva a partir do fim da manhã, que podem ganhar força no período da tarde e se estender pela noite, acompanhadas de raios e rajadas de vento em pontos isolados.

O sábado segue o mesmo padrão atmosférico. O sol aparece nas primeiras horas do dia, mas as nuvens se intensificam rapidamente, elevando o risco de chuvas rápidas e localizadas, com chance de temporais à noite. As temperaturas permanecem elevadas, com máximas próximas de 28°C.