O fim de semana em Campinas e na Região Metropolitana será marcado por condições típicas do verão, com temperaturas elevadas, sensação de abafamento e chuvas irregulares, principalmente entre o fim da tarde e a noite.
Nesta sexta-feira, o dia começa com aberturas de sol, mas a nebulosidade aumenta ao longo das horas. Com o avanço do calor, há possibilidade de pancadas de chuva a partir do fim da manhã, que podem ganhar força no período da tarde e se estender pela noite, acompanhadas de raios e rajadas de vento em pontos isolados.
O sábado segue o mesmo padrão atmosférico. O sol aparece nas primeiras horas do dia, mas as nuvens se intensificam rapidamente, elevando o risco de chuvas rápidas e localizadas, com chance de temporais à noite. As temperaturas permanecem elevadas, com máximas próximas de 28°C.
No domingo, o cenário se repete. O calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas, provocando novas pancadas de chuva ao longo do dia, que podem ser mais intensas em alguns pontos da região, com acumulados elevados em curto período de tempo.
A orientação é de atenção redobrada, especialmente no final das tardes e durante a noite, quando o tempo pode mudar rapidamente. O fim de semana será mais um exemplo clássico do verão instável que predomina nesta época do ano em Campinas e região.