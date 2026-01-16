16 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Campinas e RMC: Fim de semana clássico de verão com chuva e sol

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Calor, abafamento e pancadas de chuva marcam o fim de semana em Campinas e na região.
Calor, abafamento e pancadas de chuva marcam o fim de semana em Campinas e na região.

O fim de semana em Campinas e na Região Metropolitana será marcado por condições típicas do verão, com temperaturas elevadas, sensação de abafamento e chuvas irregulares, principalmente entre o fim da tarde e a noite.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Nesta sexta-feira, o dia começa com aberturas de sol, mas a nebulosidade aumenta ao longo das horas. Com o avanço do calor, há possibilidade de pancadas de chuva a partir do fim da manhã, que podem ganhar força no período da tarde e se estender pela noite, acompanhadas de raios e rajadas de vento em pontos isolados.

O sábado segue o mesmo padrão atmosférico. O sol aparece nas primeiras horas do dia, mas as nuvens se intensificam rapidamente, elevando o risco de chuvas rápidas e localizadas, com chance de temporais à noite. As temperaturas permanecem elevadas, com máximas próximas de 28°C.

No domingo, o cenário se repete. O calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas, provocando novas pancadas de chuva ao longo do dia, que podem ser mais intensas em alguns pontos da região, com acumulados elevados em curto período de tempo.

A orientação é de atenção redobrada, especialmente no final das tardes e durante a noite, quando o tempo pode mudar rapidamente. O fim de semana será mais um exemplo clássico do verão instável que predomina nesta época do ano em Campinas e região.

Comentários

Comentários