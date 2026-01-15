16 de janeiro de 2026
CONCURSO PÚBLICO

IMA abre concurso em Campinas com salários de R$ 5,6 mil

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Edital da IMA prevê oito vagas para níveis médio, técnico e superior; inscrições começam dia 19.
Edital da IMA prevê oito vagas para níveis médio, técnico e superior; inscrições começam dia 19.

IMA (Informática de Municípios Associados) publicou nesta quinta-feira (15) o edital de um novo concurso público para preenchimento de oito vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior, com atuação em Campinas. As contratações serão feitas pelo regime da CLT, com salários que podem ultrapassar R$ 5,6 mil, além de benefícios.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de atendimento, tecnologia da informação e jurídico. Entre os cargos previstos estão Assistente I, Técnico em Tecnologia da Informação I, Advogado Júnior e Analista em Tecnologia da Informação Júnior, com jornadas e remunerações variáveis conforme a função.

O concurso será organizado pela Consesp, e terá validade inicial de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A IMA informa que, além do salário, os aprovados terão acesso a benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, seguro de vida e auxílio-creche. Dependendo do cargo, o trabalho poderá ocorrer de forma presencial, híbrida ou em home office.

As inscrições começam no dia 19 de janeiro e seguem até 1º de março de 2026, exclusivamente pela internet, no site da organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 45,64 para cargos de nível médio e técnico e R$ 58,09 para nível superior. O edital prevê isenção da taxa para doadores de sangue ou de medula óssea, conforme critérios estabelecidos.

As provas estão previstas para o dia 12 de abril de 2026, em Campinas. Os locais e horários serão divulgados posteriormente nos sites da IMA e da organizadora.

O edital completo, com descrição dos cargos, requisitos e cronograma detalhado, está disponível nos endereços www.consesp.com.br e www.ima.sp.gov.br.

