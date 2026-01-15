A IMA (Informática de Municípios Associados) publicou nesta quinta-feira (15) o edital de um novo concurso público para preenchimento de oito vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior, com atuação em Campinas. As contratações serão feitas pelo regime da CLT, com salários que podem ultrapassar R$ 5,6 mil, além de benefícios.

As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de atendimento, tecnologia da informação e jurídico. Entre os cargos previstos estão Assistente I, Técnico em Tecnologia da Informação I, Advogado Júnior e Analista em Tecnologia da Informação Júnior, com jornadas e remunerações variáveis conforme a função.

O concurso será organizado pela Consesp, e terá validade inicial de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A IMA informa que, além do salário, os aprovados terão acesso a benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, seguro de vida e auxílio-creche. Dependendo do cargo, o trabalho poderá ocorrer de forma presencial, híbrida ou em home office.