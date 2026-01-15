16 de janeiro de 2026
Infestação do Aedes cresce e acende alerta em Santa Bárbara

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Gemini
Monitoramento aponta avanço do Aedes aegypti em todas as regiões de Santa Bárbara d’Oeste.

O início de 2026 trouxe um sinal de alerta para a saúde pública em Santa Bárbara d’Oeste. O monitoramento entomológico realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste identificou alta infestação do mosquito Aedes aegypti em todas as regiões da cidade, com 59% de positividade nas ovitrampas instaladas no município logo na primeira semana do ano.

Ao todo, 168 armadilhas foram analisadas pelo Departamento de Vigilância em Zoonoses, revelando a ampla circulação do vetor responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e outras arboviroses. O índice representa o ponto mais elevado dos últimos meses e confirma uma tendência contínua de crescimento, observada desde o último trimestre de 2025.

Os dados mostram que a positividade das ovitrampas saltou de 26,8% em outubro para 43,7% em novembro, chegando a 47,5% em dezembro, até atingir o patamar atual. Embora o avanço seja generalizado, as regiões da Zona Leste e do Distrito Industrial concentram os índices mais altos, exigindo atenção redobrada das equipes de saúde.

Segundo o Departamento de Vigilância em Zoonoses, o cenário é favorecido pelas condições climáticas típicas do verão, com altas temperaturas e chuvas frequentes, que aceleram o ciclo de reprodução do mosquito e ampliam a formação de criadouros em áreas residenciais e comerciais.

Diante do aumento expressivo da infestação, a Secretaria de Saúde reforça que a eliminação de focos dentro dos imóveis é decisiva para conter a circulação do Aedes. Calhas, ralos, recipientes, pratos de plantas e caixas d’água devem ser verificados regularmente, já que a maior parte dos criadouros está dentro das residências.

Paralelamente, o município mantém ações permanentes de combate ao mosquito, intensificando o trabalho em bairros com maior risco. As equipes realizam visitas domiciliares, vistorias em imóveis fechados, inspeções em pontos estratégicos, aplicação de biolarvicida, nebulização costal e veicular, instalação de armadilhas, além de atividades educativas e análise laboratorial.

A Secretaria de Saúde destaca que todas as ações são gratuitas e reforça a importância da colaboração da população, tanto no recebimento dos agentes quanto no cumprimento das orientações repassadas. Os profissionais atuam devidamente uniformizados e identificados. Em caso de dúvida, o contato com o Departamento de Vigilância em Zoonoses pode ser feito pelo telefone (19) 3463-8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h.

