O início de 2026 trouxe um sinal de alerta para a saúde pública em Santa Bárbara d’Oeste. O monitoramento entomológico realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste identificou alta infestação do mosquito Aedes aegypti em todas as regiões da cidade, com 59% de positividade nas ovitrampas instaladas no município logo na primeira semana do ano.

Ao todo, 168 armadilhas foram analisadas pelo Departamento de Vigilância em Zoonoses, revelando a ampla circulação do vetor responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e outras arboviroses. O índice representa o ponto mais elevado dos últimos meses e confirma uma tendência contínua de crescimento, observada desde o último trimestre de 2025.

Os dados mostram que a positividade das ovitrampas saltou de 26,8% em outubro para 43,7% em novembro, chegando a 47,5% em dezembro, até atingir o patamar atual. Embora o avanço seja generalizado, as regiões da Zona Leste e do Distrito Industrial concentram os índices mais altos, exigindo atenção redobrada das equipes de saúde.