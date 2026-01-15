Bares, restaurantes, adegas, lojas de conveniência, mercados de proximidade e distribuidores de bebidas de Campinas têm até 20 de janeiro para solicitar alvará especial de funcionamento durante o Carnaval 2026. O alerta foi divulgado pela Prefeitura, que reforça que pedidos feitos após essa data podem não ser analisados a tempo, em razão do trâmite administrativo necessário antes do início da folia.

O prazo foi definido para permitir que a Secretaria Municipal de Urbanismo conclua as análises antes do pré-Carnaval, que começa em 31 de janeiro, com desfiles de blocos pelos bairros, antecipando os dias oficiais da festa, marcados para 14 a 17 de fevereiro. Solicitações protocoladas fora do prazo ou com documentação incompleta correm risco de indeferimento.

Durante o período carnavalesco, a fiscalização será intensificada. Todos os estabelecimentos devem estar com o alvará de uso regularizado, tanto para o funcionamento normal quanto para eventual ampliação de horário. A Prefeitura alerta que comércios sem alvará válido podem ser lacrados, conforme prevê a legislação municipal.