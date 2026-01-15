A Prefeitura de Campinas realiza nesta quinta e sexta-feira, dias 15 e 16 de janeiro, um mutirão de limpeza urbana em bairros da região leste da cidade. A ação, coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos, contempla o Parque São Quirino, Vila Nogueira, Vila Santana e a rua Moscou, com foco na limpeza de praças, canteiros centrais e vias públicas.

Durante o mutirão, as equipes também farão o recolhimento de restos de construção civil que forem colocados nas calçadas pelos moradores, além de intensificar a limpeza de bueiros, a varrição de ruas e serviços de tapa-buraco nos trechos atendidos.

Para a operação, serão mobilizados cerca de 300 trabalhadores, incluindo servidores da pasta e reeducandos do programa de parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). A força-tarefa contará ainda com 12 caminhões, quatro tratores roçadeiras, uma retroescavadeira e uma pá carregadeira, direcionados exclusivamente para os bairros atendidos.