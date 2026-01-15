16 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRAGÉDIA NO CAMPO

Trabalhador morre eletrocutado em fazenda de Estiva Gerbi

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Vítima de 40 anos recebeu descarga elétrica em propriedade rural na quarta-feira (14). Equipes do Samu tentaram reanimação, mas o óbito foi declarado no local.
Vítima de 40 anos recebeu descarga elétrica em propriedade rural na quarta-feira (14). Equipes do Samu tentaram reanimação, mas o óbito foi declarado no local.

Um trabalhador rural de 40 anos morreu após sofrer uma forte descarga elétrica em uma fazenda na zona agrícola de Estiva Gerbi, na tarde de quarta-feira (14). Apesar dos rápidos esforços de colegas e das equipes de socorro, a vítima não resistiu aos ferimentos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado logo após o acidente, com o deslocamento de uma unidade básica de Estiva Gerbi e uma equipe de suporte avançado de Mogi Guaçu. No local, os profissionais de saúde iniciaram imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

Entretanto, a vítima já não apresentava sinais vitais estáveis. Após tentativas de reanimação, o óbito foi declarado ainda na propriedade rural. As circunstâncias exatas que levaram ao choque elétrico ainda não foram divulgadas e serão apuradas em investigação.

A Polícia Científica esteve no local para realizar os procedimentos periciais e o perímetro do acidente foi preservado. O caso foi registrado na Polícia Civil, que aguardará os laudos técnicos para dar sequência às investigações.

Comentários

Comentários