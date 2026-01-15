Um trabalhador rural de 40 anos morreu após sofrer uma forte descarga elétrica em uma fazenda na zona agrícola de Estiva Gerbi, na tarde de quarta-feira (14). Apesar dos rápidos esforços de colegas e das equipes de socorro, a vítima não resistiu aos ferimentos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado logo após o acidente, com o deslocamento de uma unidade básica de Estiva Gerbi e uma equipe de suporte avançado de Mogi Guaçu. No local, os profissionais de saúde iniciaram imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

Entretanto, a vítima já não apresentava sinais vitais estáveis. Após tentativas de reanimação, o óbito foi declarado ainda na propriedade rural. As circunstâncias exatas que levaram ao choque elétrico ainda não foram divulgadas e serão apuradas em investigação.