TRISTE

Empresário de 23 anos morre após grave acidente em Americana

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
Vítima de 23 anos dirigia um Hyundai Genesis quando colidiu contra um poste na Avenida Brasil. Adolescente de 17 anos segue internada em estado grave.
O empresário Lucas Camilo Rodrigues, de 23 anos, morreu na quarta-feira (14) após sofrer um grave acidente na noite anterior na Avenida Brasil, em Americana. Ele estava internado em estado grave no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

O acidente ocorreu por volta das 22h30 de terça-feira (13). Lucas dirigia um Hyundai Genesis no sentido Parque Ecológico quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente contra um poste de energia.

O Corpo de Bombeiros precisou realizar um resgate complexo, pois o motorista e uma passageira de 17 anos ficaram presos nas ferragens. Após retirados, ambos foram encaminhados em estado grave ao Hospital Municipal. A adolescente passou por cirurgia e permanece internada em estado grave.

Outros dois adolescentes, ambos de 14 anos, foram socorridos conscientes. Um foi levado à UPA São José e o outro a um hospital particular da cidade. As causas exatas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades competentes.

