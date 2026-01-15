O empresário Lucas Camilo Rodrigues, de 23 anos, morreu na quarta-feira (14) após sofrer um grave acidente na noite anterior na Avenida Brasil, em Americana. Ele estava internado em estado grave no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

O acidente ocorreu por volta das 22h30 de terça-feira (13). Lucas dirigia um Hyundai Genesis no sentido Parque Ecológico quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente contra um poste de energia.

O Corpo de Bombeiros precisou realizar um resgate complexo, pois o motorista e uma passageira de 17 anos ficaram presos nas ferragens. Após retirados, ambos foram encaminhados em estado grave ao Hospital Municipal. A adolescente passou por cirurgia e permanece internada em estado grave.