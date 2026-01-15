Um homem foi preso e um veículo com indícios de furto foi apreendido após uma perseguição que terminou em colisão no Centro de Santo Antônio de Posse na quarta-feira (14). O caso foi atendido pela GCM (Guarda Civil Municipal).

De acordo com a GCM, as equipes foram alertadas pelo sistema de monitoramento sobre a entrada na cidade de um carro suspeito de ter sido roubado. Localizado, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas do centro.

Durante a perseguição, o condutor avançou sinais de trânsito e dirigiu de forma perigosa. Para conter a fuga, um guarda efetuou um disparo que atingiu um pneu do carro. Mesmo com o pneu danificado, o motorista continuou a fugir até colidir violentamente com outro veículo no cruzamento das ruas São José e Dr. Jorge Tibiriçá.