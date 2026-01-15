Um homem foi preso e um veículo com indícios de furto foi apreendido após uma perseguição que terminou em colisão no Centro de Santo Antônio de Posse na quarta-feira (14). O caso foi atendido pela GCM (Guarda Civil Municipal).
De acordo com a GCM, as equipes foram alertadas pelo sistema de monitoramento sobre a entrada na cidade de um carro suspeito de ter sido roubado. Localizado, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas do centro.
Durante a perseguição, o condutor avançou sinais de trânsito e dirigiu de forma perigosa. Para conter a fuga, um guarda efetuou um disparo que atingiu um pneu do carro. Mesmo com o pneu danificado, o motorista continuou a fugir até colidir violentamente com outro veículo no cruzamento das ruas São José e Dr. Jorge Tibiriçá.
O condutor do carro que foi atingido sofreu ferimentos leves. Após o choque, o suspeito abandonou o carro e fugiu a pé, deixando para trás uma passageira menor de idade que também estava no veículo. A adolescente precisou de atendimento médico.
A captura aconteceu poucos minutos depois. O homem foi localizado e detido pela GCM após invadir residências na tentativa de escapar. Na abordagem, os guardas constataram que o veículo apresentava sinais claros de adulteração, inclusive na placa, e que estava relacionado a um registro de furto.
O carro foi removido para um pátio credenciado. Já o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia e colocado à disposição da Justiça.