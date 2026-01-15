16 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Enteado descumpre medida protetiva e ameaça casal de idosos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Caso será investigado pela Polícia Civil
Caso será investigado pela Polícia Civil

Um casal de idosos registrou um novo boletim de ocorrência na Delegacia de Cosmópolis nesta semana, denunciando o descumprimento de uma medida protetiva de urgência que já estava em vigor contra o enteado. Segundo as vítimas, o homem continua a frequentar a residência deles, gerando um clima de terror.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o relato à Polícia, o autor das ameaças invade a propriedade, grita com os moradores e exige dinheiro – supostamente para sustentar vícios. A situação tem causado medo constante e sensação de insegurança no lar do casal. A preocupação aumentou após o enteado ter sido preso na semana passada, acusado de furto em um estabelecimento comercial da cidade.

Com a reincidência das ameaças, o casal buscou formalizar a nova ocorrência para que as providências legais sejam reforçadas. O caso já foi encaminhado ao delegado titular da unidade, que analisará as medidas a serem tomadas para garantir a segurança dos idosos.

