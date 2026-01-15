Um casal de idosos registrou um novo boletim de ocorrência na Delegacia de Cosmópolis nesta semana, denunciando o descumprimento de uma medida protetiva de urgência que já estava em vigor contra o enteado. Segundo as vítimas, o homem continua a frequentar a residência deles, gerando um clima de terror.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o relato à Polícia, o autor das ameaças invade a propriedade, grita com os moradores e exige dinheiro – supostamente para sustentar vícios. A situação tem causado medo constante e sensação de insegurança no lar do casal. A preocupação aumentou após o enteado ter sido preso na semana passada, acusado de furto em um estabelecimento comercial da cidade.

Com a reincidência das ameaças, o casal buscou formalizar a nova ocorrência para que as providências legais sejam reforçadas. O caso já foi encaminhado ao delegado titular da unidade, que analisará as medidas a serem tomadas para garantir a segurança dos idosos.