MORTE SUSPEITA

Familiar encontra corpo em decomposição em chácara

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima morava sozinha no bairro São João dos Pinheiros e foi localizada por familiar, em Artur Nogueira.
Um homem, com idade aproximada de 40 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa na zona rural de Artur Nogueira na tarde de quarta-feira (14). A identidade da vítima não foi divulgada. De acordo com informações da Polícia Militar, que foi acionada e isolou o local para perícia, o homem morava sozinho.

Um familiar o localizou após perceber sua ausência por vários dias. A pessoa primeiro foi ao local de trabalho do homem e, sem encontrá-lo, seguiu para a residência, situada em uma área de chácaras no bairro São João dos Pinheiros.

Ao chegar ao local, o familiar encontrou a vítima já sem vida. O corpo apresentava sinais visíveis de decomposição, indicando que a morte ocorreu há algum tempo. O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia da cidade.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Artur Nogueira, onde será realizado exame de necropsia para determinar a causa da morte. A polícia aguarda o laudo oficial para dar continuidade às investigações.

