Um homem, com idade aproximada de 40 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa na zona rural de Artur Nogueira na tarde de quarta-feira (14). A identidade da vítima não foi divulgada. De acordo com informações da Polícia Militar, que foi acionada e isolou o local para perícia, o homem morava sozinho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Um familiar o localizou após perceber sua ausência por vários dias. A pessoa primeiro foi ao local de trabalho do homem e, sem encontrá-lo, seguiu para a residência, situada em uma área de chácaras no bairro São João dos Pinheiros.

Ao chegar ao local, o familiar encontrou a vítima já sem vida. O corpo apresentava sinais visíveis de decomposição, indicando que a morte ocorreu há algum tempo. O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia da cidade.