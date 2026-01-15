Policiais militares apreenderam uma motocicleta com a placa adulterada e os números de identificação suprimidos em Monte Mor. A ação ocorreu no Jardim Santa Isabel, na Rua Siqueira Campos. De acordo com a ocorrência, uma equipe em patrulhamento avistou a moto com dois ocupantes em atitude suspeita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao perceber a presença dos policiais, o condutor tentou fugir, mas foi interceptado após um breve acompanhamento. Na abordagem, nenhum objeto ilícito foi encontrado com os dois homens. No entanto, durante a vistoria do veículo, os agentes descobriram que a placa era artesanal e que os números do chassi e do motor haviam sido removidos ou alterados.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada para exame pericial, que irá apontar a origem do veículo e confirmar se ele foi roubado ou furtado. Um dos envolvidos foi liberado no local. O outro foi conduzido ao Plantão Policial e, após os procedimentos, permaneceu à disposição da Justiça.