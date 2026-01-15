Uma ação policial resultou na apreensão de quase um quilo de cocaína e na prisão de suspeitos por tráfico de drogas no Residencial Portal Bordon II, em Sumaré. De acordo com a polícia, a operação teve início após uma denúncia anônima que apontava para o armazenamento de entorpecentes em uma casa da Rua Sônia Rosa Guelere. Ao chegarem ao local, os policiais abordaram duas pessoas em frente ao imóvel.
Durante a abordagem, uma das pessoas confessou de imediato que mantinha drogas na residência e autorizou a entrada da equipe. Com ela, foram encontrados R$ 50 em dinheiro e um aparelho celular.
Dentro da casa, os agentes localizaram uma grande quantidade de drogas já acondicionadas para a venda: 1.038 papelotes de cocaína, que juntos somavam 958 gramas, e duas porções de maconha, totalizando oito gramas. Também foram apreendidos materiais utilizados para embalar as drogas e anotações supostamente relacionadas ao tráfico.
Diante do flagrante, os dois suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial da cidade, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.