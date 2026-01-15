Uma ação policial resultou na apreensão de quase um quilo de cocaína e na prisão de suspeitos por tráfico de drogas no Residencial Portal Bordon II, em Sumaré. De acordo com a polícia, a operação teve início após uma denúncia anônima que apontava para o armazenamento de entorpecentes em uma casa da Rua Sônia Rosa Guelere. Ao chegarem ao local, os policiais abordaram duas pessoas em frente ao imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a abordagem, uma das pessoas confessou de imediato que mantinha drogas na residência e autorizou a entrada da equipe. Com ela, foram encontrados R$ 50 em dinheiro e um aparelho celular.

Dentro da casa, os agentes localizaram uma grande quantidade de drogas já acondicionadas para a venda: 1.038 papelotes de cocaína, que juntos somavam 958 gramas, e duas porções de maconha, totalizando oito gramas. Também foram apreendidos materiais utilizados para embalar as drogas e anotações supostamente relacionadas ao tráfico.