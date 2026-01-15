A PM (Polícia Militar) prendeu um homem procurado pela Justiça no bairro Assad Alcici, em Itapira, pelo crime de estupro de vulnerável. A captura ocorreu após os policiais receberem informações sobre um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo.

Após investigações iniciais, os militares localizaram o procurado na Avenida Cyra Aparecida Vieira Serra e realizaram a abordagem. Durante a ação, o homem foi revistado, mas não portava objetos ilícitos.

Em consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a validade do mandado de prisão. O próprio detido admitiu aos policiais que não havia retornado de uma saída temporária do regime prisional, onde cumpria pena pelo crime de estupro de vulnerável.