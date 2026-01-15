16 de janeiro de 2026
CAPTURA

Condenado por estupro é preso após fuga em 'saidinha' em Itapira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Criminoso foi localizado na Avenida Cyra Aparecida Vieira Serra após não retornar de saída temporária. Ele cumpria pena por estupro de vulnerável.
Criminoso foi localizado na Avenida Cyra Aparecida Vieira Serra após não retornar de saída temporária. Ele cumpria pena por estupro de vulnerável.

PM (Polícia Militar) prendeu um homem procurado pela Justiça no bairro Assad Alcici, em Itapira, pelo crime de estupro de vulnerável. A captura ocorreu após os policiais receberem informações sobre um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo.

Após investigações iniciais, os militares localizaram o procurado na Avenida Cyra Aparecida Vieira Serra e realizaram a abordagem. Durante a ação, o homem foi revistado, mas não portava objetos ilícitos.

Em consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a validade do mandado de prisão. O próprio detido admitiu aos policiais que não havia retornado de uma saída temporária do regime prisional, onde cumpria pena pelo crime de estupro de vulnerável.

Após a prisão, o homem foi levado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. O caso foi apresentado ao delegado de plantão, que determinou a lavratura do boletim de ocorrência. O preso segue à disposição da Justiça.

