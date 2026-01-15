A RMC (Região Metropolitana de Campinas) segue com tempo instável nesta quinta (15) e sexta-feira (16), com previsão de pancadas de chuva a qualquer momento e possibilidade de tempestades isoladas, principalmente no final da tarde e à noite, segundo o boletim meteorológico.

Os próximos dias manterão o céu nublado e a umidade elevada na região. A qualquer hora do dia há chance de precipitação, com maior probabilidade de eventos mais intensos – como raios, ventania e granizo – durante o período noturno e no fim da tarde.

As temperaturas devem variar entre mínimas próximas aos 20°C e máximas na faixa de 25°C a 27°C. A sensação térmica pode ficar mais abafada nos momentos de sol entre uma chuva e outra.