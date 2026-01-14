O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quarta-feira (14) sob uma ponte na Via Expressa Waldemar Paschoal, na região do Aquidabã, área central de Campinas. O local fica logo após o viaduto da linha férrea, no sentido do Hospital Mário Gatti.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais que realizavam patrulhamento pela região localizaram o corpo preso à rede fluvial do município. A vítima é do sexo masculino, parda, e não portava documentos.

Ainda segundo o registro policial, imagens feitas no local indicam, preliminarmente, que uma tampa de concreto teria sido lançada sobre a cabeça da vítima. Diante da situação, a Polícia Civil determinou o acionamento da perícia técnica.