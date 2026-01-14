15 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA

Corpo é encontrado com marcas de agressão na Aquidabã

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Flávio Paradella
Homem ainda não identificado foi localizado sob ponte na região central de Campinas na manhã desta quarta-feira.
Homem ainda não identificado foi localizado sob ponte na região central de Campinas na manhã desta quarta-feira.

corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quarta-feira (14) sob uma ponte na Via Expressa Waldemar Paschoal, na região do Aquidabã, área central de Campinas. O local fica logo após o viaduto da linha férrea, no sentido do Hospital Mário Gatti.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais que realizavam patrulhamento pela região localizaram o corpo preso à rede fluvial do município. A vítima é do sexo masculino, parda, e não portava documentos.

Ainda segundo o registro policial, imagens feitas no local indicam, preliminarmente, que uma tampa de concreto teria sido lançada sobre a cabeça da vítima. Diante da situação, a Polícia Civil determinou o acionamento da perícia técnica.

Peritos do Instituto de Criminalística realizaram os levantamentos no local. Conforme o relatório preliminar, o corpo apresentava lesões em diferentes partes, mas não foi possível confirmar, naquele momento, a causa da morte.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico. O caso foi registrado como morte suspeita com encontro de cadáver e será investigado pela Polícia Civil.

