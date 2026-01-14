Imagens captadas por câmeras de monitoramento instaladas na Mata de Santa Genebra revelaram uma cena pouco comum: um casal de saracura-três-potes acompanhado de seus filhotes circulando pela área de preservação. Os registros fazem parte do trabalho contínuo de acompanhamento da fauna realizado por biólogos da Fundação José Pedro de Oliveira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A observação ocorreu durante o verão, período marcado por chuvas frequentes e maior oferta de alimento, o que favorece a reprodução de diversas espécies silvestres. A saracura-três-potes, ave conhecida pelo comportamento reservado, costuma ser percebida mais pelo canto característico do que pela presença visual, o que torna o flagrante ainda mais significativo.

De acordo com a equipe técnica, as gravações começaram a mostrar o casal forrageando a partir de 15 de dezembro. Cerca de uma semana depois, surgiram os primeiros registros dos filhotes, ainda com plumagem escura. Já no início de janeiro, novas imagens indicaram o crescimento das aves jovens, que passaram a apresentar coloração semelhante à dos adultos.