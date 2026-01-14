Imagens captadas por câmeras de monitoramento instaladas na Mata de Santa Genebra revelaram uma cena pouco comum: um casal de saracura-três-potes acompanhado de seus filhotes circulando pela área de preservação. Os registros fazem parte do trabalho contínuo de acompanhamento da fauna realizado por biólogos da Fundação José Pedro de Oliveira.
A observação ocorreu durante o verão, período marcado por chuvas frequentes e maior oferta de alimento, o que favorece a reprodução de diversas espécies silvestres. A saracura-três-potes, ave conhecida pelo comportamento reservado, costuma ser percebida mais pelo canto característico do que pela presença visual, o que torna o flagrante ainda mais significativo.
De acordo com a equipe técnica, as gravações começaram a mostrar o casal forrageando a partir de 15 de dezembro. Cerca de uma semana depois, surgiram os primeiros registros dos filhotes, ainda com plumagem escura. Já no início de janeiro, novas imagens indicaram o crescimento das aves jovens, que passaram a apresentar coloração semelhante à dos adultos.
Segundo o biólogo Thomaz Barrella, a espécie Aramides cajaneus habita principalmente áreas úmidas, como brejos, margens de rios e lagoas. Ele explica que o nome popular faz referência ao canto grave e forte da ave, geralmente emitido em dupla ou em grupo, som que ecoa pela mata.
A Fundação reforça que o período reprodutivo exige atenção redobrada da população. A orientação é não recolher filhotes, mesmo quando aparentam estar sozinhos, já que os pais costumam permanecer por perto. Medidas simples, como manter cães e gatos afastados e redobrar o cuidado em áreas próximas à mata, ajudam a preservar a fauna local.
O monitoramento por câmeras tem permitido ampliar o conhecimento sobre os hábitos das espécies que vivem na Mata de Santa Genebra e reforça a importância da área como refúgio de biodiversidade em meio à região urbana.