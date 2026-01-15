O Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp) abre, a partir da próxima segunda-feira, 19 de janeiro, 2.163 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional, com foco no desenvolvimento de habilidades práticas e na inserção rápida no mercado de trabalho.
As formações seguem um modelo voltado ao “aprender fazendo”, priorizando atividades práticas alinhadas à rotina das profissões e às demandas reais do mercado. A proposta, segundo a coordenação, é oferecer capacitações mais curtas e objetivas, diferentes de cursos longos e excessivamente teóricos.
Entre os cursos disponíveis estão padeiro e confeiteiro, porteiro, cuidador de idosos e de pessoas com deficiência, eventos, serviços de cozinha, entre outras opções com alta procura por mão de obra. As capacitações permitem que o aluno, ao concluir o curso, ingresse rapidamente no mercado, atue de forma autônoma ou até mesmo abra o próprio negócio.
Além das formações profissionalizantes diretas, o Ceprocamp também oferece cursos de iniciação e preparação, como informática básica, marketing digital, auxiliar de logística, Português e Matemática para concursos e Enem e noções de Direito Trabalhista. Durante o ano letivo, também são abertas turmas de manicure e mecânica, tradicionalmente entre as mais procuradas.
Os cursos têm duração média entre 10 e 20 semanas. As vagas estão distribuídas em 20 cursos, ofertados em 10 unidades e polos do Ceprocamp espalhados pela cidade.
As inscrições são presenciais e devem ser feitas a partir de 19 de janeiro, diretamente na unidade onde o interessado pretende estudar. Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço e uma foto 3x4 recente.
A lista completa de cursos, horários, pré-requisitos e endereços das unidades está disponível no site fumec.sp.gov.br/ceprocamp.