O Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp) abre, a partir da próxima segunda-feira, 19 de janeiro, 2.163 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional, com foco no desenvolvimento de habilidades práticas e na inserção rápida no mercado de trabalho.

As formações seguem um modelo voltado ao “aprender fazendo”, priorizando atividades práticas alinhadas à rotina das profissões e às demandas reais do mercado. A proposta, segundo a coordenação, é oferecer capacitações mais curtas e objetivas, diferentes de cursos longos e excessivamente teóricos.

Entre os cursos disponíveis estão padeiro e confeiteiro, porteiro, cuidador de idosos e de pessoas com deficiência, eventos, serviços de cozinha, entre outras opções com alta procura por mão de obra. As capacitações permitem que o aluno, ao concluir o curso, ingresse rapidamente no mercado, atue de forma autônoma ou até mesmo abra o próprio negócio.