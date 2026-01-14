Policiais militares resgataram uma mulher em situação de vulnerabilidade extrema em uma casa no Jardim Campo Belo, em Sumaré, na terça-feira (13). A vítima, encontrada seminua e em estado de choque, relatou ter sido vítima de agressões físicas reiteradas, cárcere privado e violência sexual.

A intervenção ocorreu na Rua Paulo Mangabeira Albernaz, após os policiais, atendendo ao chamado, ouvirem gritos e choro vindos do interior do imóvel. Diante do flagrante, a equipe adentrou a residência para prestar socorro.

No local, a mulher contou aos agentes que sofria agressões constantes e estava sendo impedida de sair da casa. Ela também afirmou ter sido submetida a conjunção carnal forçada pelo suspeito, um homem com quem mantinha um relacionamento.