O custo da cesta básica em Campinas encerrou o ano de 2025 em R$ 782,81, acumulando uma alta de 5,27% ao longo do período. Os dados fazem parte de um levantamento do Observatório PUC-Campinas, coordenado pelo professor Pedro de Miranda Costa, que acompanha mensalmente a variação de preços dos principais itens de consumo das famílias.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Entre os produtos que mais pressionaram o orçamento no ano, o café liderou a alta, com aumento de 34,98%, seguido pelo tomate, que subiu 17%, e pela carne, com variação positiva de 10,78%. Esses itens tiveram peso significativo no resultado final da cesta.
Por outro lado, alguns alimentos apresentaram queda expressiva de preços em 2025, ajudando a conter um aumento ainda maior. O arroz teve redução de 24,18%, o leite caiu 19,22% e a manteiga ficou 10,46% mais barata ao longo do ano.
Na comparação com outras capitais analisadas pelo estudo, Campinas registrou a maior variação de alta da cesta básica em 2025, superando Salvador (4,04%), Belo Horizonte (2,40%) e Rio de Janeiro (2,40%). Brasília apresentou o movimento oposto, com queda de 3,90% no custo da cesta no acumulado do ano.
Apesar do fechamento em alta, dezembro não foi o mês mais caro de 2025 para o consumidor campineiro. O maior valor da cesta básica foi registrado em abril, quando o conjunto de itens atingiu R$ 834, refletindo um momento de maior pressão inflacionária sobre os alimentos.