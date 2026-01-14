O custo da cesta básica em Campinas encerrou o ano de 2025 em R$ 782,81, acumulando uma alta de 5,27% ao longo do período. Os dados fazem parte de um levantamento do Observatório PUC-Campinas, coordenado pelo professor Pedro de Miranda Costa, que acompanha mensalmente a variação de preços dos principais itens de consumo das famílias.

Entre os produtos que mais pressionaram o orçamento no ano, o café liderou a alta, com aumento de 34,98%, seguido pelo tomate, que subiu 17%, e pela carne, com variação positiva de 10,78%. Esses itens tiveram peso significativo no resultado final da cesta.

Por outro lado, alguns alimentos apresentaram queda expressiva de preços em 2025, ajudando a conter um aumento ainda maior. O arroz teve redução de 24,18%, o leite caiu 19,22% e a manteiga ficou 10,46% mais barata ao longo do ano.