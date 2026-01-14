O Centro de Saúde Santos Dumont, em Campinas, retomou parcialmente os atendimentos na manhã desta quarta-feira, 14 de janeiro, a partir das 7h, após o incêndio registrado na madrugada de terça-feira (13). A causa do fogo ainda não foi confirmada e segue sob apuração.

O incêndio atingiu a sala onde ficam os equipamentos de informática, provocando danos na parte elétrica, na estrutura de alvenaria e na rede de dados da unidade. As equipes de manutenção da Secretaria de Saúde iniciaram os reparos nesta quarta-feira, com o objetivo de viabilizar o retorno completo das atividades o mais rápido possível.

Neste momento, o CS Santos Dumont mantém em funcionamento os serviços de farmácia, sala de vacinas e raio-x odontológico, dentro do horário habitual. Já as consultas médicas agendadas e os atendimentos espontâneos continuam sendo realizados no Centro de Saúde San Diego, ao menos durante o período da manhã.