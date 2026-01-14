A forte chuva registrada ndesta terça-feira (13) provocou a subida rápida do Ribeirão Pinheiros e atingiu moradias na região do Pinheirinho, em Valinhos, área classificada como ponto de risco pela Defesa Civil. Em menos de uma hora, o acumulado chegou a 33,1 milímetros, volume suficiente para que a água avançasse sobre casas próximas à via férrea.
Com a elevação repentina do nível do ribeirão, a Defesa Civil acionou o Plano de Contingência (PLANCON), previsto na Operação Verão. Como medida preventiva, 12 pessoas foram retiradas de suas residências e encaminhadas ao Centro Cultural Vicente Musselli, que já estava preparado para funcionar como abrigo emergencial.
O prefeito Franklin Duarte de Lima esteve no local ainda durante a madrugada, acompanhando o trabalho das equipes e conversando com moradores afetados. A presença foi destacada por famílias da região, que relataram surpresa com a velocidade da cheia e a necessidade de deixar as casas durante a noite.
Segundo a Defesa Civil, o ribeirão vinha sendo monitorado desde o início da chuva, por volta das 22h30, sem alterações significativas. No entanto, cerca de uma hora depois, o grande volume de água vindo da região de Vinhedo fez o nível subir rapidamente, atingindo as primeiras moradias.
A resposta mobilizou equipes das secretarias de Desenvolvimento Social, Obras, Serviços Públicos, Verde e Agricultura, além da Guarda Civil Municipal, que atuaram de forma integrada no atendimento às famílias. No abrigo, os moradores receberam alimentação, roupas e itens de higiene, com atenção especial a crianças e bebês.
Ainda na terça-feira, as equipes retornaram ao bairro para distribuição de produtos de limpeza, retirada de entulho e apoio na lavagem das casas. Apesar dos danos materiais, como perda de móveis e pertences, não houve registro de feridos.
Moradores relataram que, em episódios de chuva intensa, a água costuma subir rapidamente, o que exige atenção constante da comunidade e dos órgãos de monitoramento.