A forte chuva registrada ndesta terça-feira (13) provocou a subida rápida do Ribeirão Pinheiros e atingiu moradias na região do Pinheirinho, em Valinhos, área classificada como ponto de risco pela Defesa Civil. Em menos de uma hora, o acumulado chegou a 33,1 milímetros, volume suficiente para que a água avançasse sobre casas próximas à via férrea.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com a elevação repentina do nível do ribeirão, a Defesa Civil acionou o Plano de Contingência (PLANCON), previsto na Operação Verão. Como medida preventiva, 12 pessoas foram retiradas de suas residências e encaminhadas ao Centro Cultural Vicente Musselli, que já estava preparado para funcionar como abrigo emergencial.

O prefeito Franklin Duarte de Lima esteve no local ainda durante a madrugada, acompanhando o trabalho das equipes e conversando com moradores afetados. A presença foi destacada por famílias da região, que relataram surpresa com a velocidade da cheia e a necessidade de deixar as casas durante a noite.