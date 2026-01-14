Campinas voltou a enfrentar uma noite de tempo severo, com ventos acima dos 30 km/h e chuva persistente que se estendeu por toda a madrugada. O cenário começou a se formar ainda no início da noite, quando o aumento das rajadas de vento indicou a chegada de um novo temporal à região.
Por volta das 21h30, moradores receberam um alerta da Defesa Civil sobre a possibilidade de chuva intensa, descargas elétricas, ventos fortes e risco pontual de granizo. Pouco tempo depois, a chuva começou e ganhou força em diferentes momentos ao longo da madrugada.
Dados do Ciiagro, do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), apontam que entre a noite de ontem e a manhã desta quarta-feira foram registrados 35,4 milímetros de chuva, volume considerado elevado para um único episódio.
As medições indicam que a região do Campo Grande foi a mais impactada pelo acumulado, concentrando os maiores índices de precipitação. Até o momento, não há informações oficiais sobre ocorrências graves relacionadas ao temporal.
A previsão indica que o padrão de instabilidade deve continuar nos próximos dias, exigindo atenção da população, especialmente em áreas mais suscetíveis a alagamentos.