Campinas voltou a enfrentar uma noite de tempo severo, com ventos acima dos 30 km/h e chuva persistente que se estendeu por toda a madrugada. O cenário começou a se formar ainda no início da noite, quando o aumento das rajadas de vento indicou a chegada de um novo temporal à região.

Por volta das 21h30, moradores receberam um alerta da Defesa Civil sobre a possibilidade de chuva intensa, descargas elétricas, ventos fortes e risco pontual de granizo. Pouco tempo depois, a chuva começou e ganhou força em diferentes momentos ao longo da madrugada.

Dados do Ciiagro, do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), apontam que entre a noite de ontem e a manhã desta quarta-feira foram registrados 35,4 milímetros de chuva, volume considerado elevado para um único episódio.