OPORTUNIDADE

Quer trabalhar no Carnaval? Campinas abre 160 vagas a ambulantes

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Inscrições para autorizações especiais ocorrem em janeiro e fevereiro; edital com regras está disponível no Portal da Transparência.
A Prefeitura de Campinas lançou um chamamento público para regularizar a atuação de vendedores ambulantes durante os festejos de Carnaval de 2026. Serão oferecidas 160 autorizações especiais para comercialização de bebidas, alimentos e souvenirs nas ruas da cidade.

As vagas estão divididas em duas etapas: 60 autorizações para o Pré-Carnaval e 100 para o Carnaval de Rua. A medida tem como objetivo organizar a ocupação do espaço público, garantir segurança e criar oportunidades de trabalho formalizado durante um dos maiores eventos populares do município.

Confira os prazos de inscrição:

  • Pré-Carnaval: inscrições de 19 a 23 de janeiro. Os eventos ocorrem nos dias 31 de janeiro, 1, 7 e 8 de fevereiro.
  • Carnaval de Rua: inscrições de 2 a 6 de fevereiro. Os desfiles acontecem de 13 a 17 de fevereiro.

Cada licença concedida será válida para todo o período da etapa escolhida (Pré-Carnaval ou Carnaval), não sendo permitida inscrição para dias avulsos.

Todos os detalhes do processo — incluindo número de vagas por tipo de produto, valores, equipamentos permitidos, locais de atuação, documentação exigida e critérios de seleção — estão disponíveis no Portal da Transparência da Setec, no Edital de Chamamento Público nº 01/2026.

Os interessados devem acessar o edital, verificar se atendem a todos os requisitos e realizar a inscrição dentro dos prazos estipulados para garantir a participação nos festejos.

