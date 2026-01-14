A Prefeitura de Campinas lançou um chamamento público para regularizar a atuação de vendedores ambulantes durante os festejos de Carnaval de 2026. Serão oferecidas 160 autorizações especiais para comercialização de bebidas, alimentos e souvenirs nas ruas da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As vagas estão divididas em duas etapas: 60 autorizações para o Pré-Carnaval e 100 para o Carnaval de Rua. A medida tem como objetivo organizar a ocupação do espaço público, garantir segurança e criar oportunidades de trabalho formalizado durante um dos maiores eventos populares do município.

Confira os prazos de inscrição: