CAPTURA DE PROCURADO

PM encerra caso de agressão e acaba prendendo procurado por roubo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito, que estava com mandado de prisão em aberto, foi capturado após tentar enganar policiais com dados falsos.
Uma simples fiscalização de trânsito no bairro Ypê 2, em Mogi Guaçu, resultou na captura de um homem procurado pela Justiça de Minas Gerais. A guarnição da Polícia Militar, que encerrava o atendimento a um caso de violência doméstica, flagrou um homem conduzindo uma bicicleta motorizada com ruído excessivo.

Ao ser abordado para a fiscalização, o condutor passou a fornecer, repetidamente, nomes e informações pessoais falsas à equipe. Diante da recusa em apresentar documentos verdadeiros, os policiais decidiram conduzi-lo à Delegacia de Polícia para averiguação de sua identidade.

Foi nesse momento que a esposa do abordado chegou ao local e apresentou a documentação correta do marido. Com os dados reais em mãos, uma consulta aos sistemas policiais revelou que o indivíduo era procurado pela Justiça.

Ele tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Ipatinga (MG), pelo crime de roubo. O procurado foi então levado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a ocorrência foi registrada.

