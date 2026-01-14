Uma simples fiscalização de trânsito no bairro Ypê 2, em Mogi Guaçu, resultou na captura de um homem procurado pela Justiça de Minas Gerais. A guarnição da Polícia Militar, que encerrava o atendimento a um caso de violência doméstica, flagrou um homem conduzindo uma bicicleta motorizada com ruído excessivo.

Ao ser abordado para a fiscalização, o condutor passou a fornecer, repetidamente, nomes e informações pessoais falsas à equipe. Diante da recusa em apresentar documentos verdadeiros, os policiais decidiram conduzi-lo à Delegacia de Polícia para averiguação de sua identidade.

Foi nesse momento que a esposa do abordado chegou ao local e apresentou a documentação correta do marido. Com os dados reais em mãos, uma consulta aos sistemas policiais revelou que o indivíduo era procurado pela Justiça.