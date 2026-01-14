Uma ação do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) resultou na apreensão de 234 porções de drogas em uma adega no Jardim Brasília, em Americana. Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram detidos no local.

A operação começou durante um patrulhamento de rotina na Rua Francisca Coral Chiquinho. Por volta das 15h, os policiais abordaram os dois suspeitos em frente ao estabelecimento comercial, onde estavam em atitude suspeita.

Segundo o relatório da Polícia Militar, um dos jovens confessou que praticava tráfico de drogas no local. O outro optou por permanecer em silêncio. Com a informação, os agentes, com o apoio do cão farejador Dexter, realizaram uma busca no interior da adega.