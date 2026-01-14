Um casal, de 44 e 52 anos, foi encontrado morto com vários tiros dentro da própria residência, no bairro Conchal Velho, em Conchal. O caso aconteceu na terça-feira (13) e, até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos, que relataram ter ouvido barulhos suspeitos. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a mulher caída na garagem e o homem na cozinha. Ambos já estavam sem vida, vítimas de disparos de arma de fogo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, indivíduos invadiram a casa, efetuaram os tiros contra o casal e fugiram em uma motocicleta. Até o momento, não há confirmação sobre a motivação do crime — se foi um assalto seguido de homicídio ou uma execução planejada. Nenhum suspeito foi preso.