Um adolescente de 15 anos foi abordado e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), suspeito de tráfico de drogas, na Praça Fernando de Noronha, no Jardim Itacolomy, em Mogi Guaçu. A apreensão ocorreu após a GCM (Guarda Civil Municipal) receber uma denúncia anônima sobre um indivíduo que havia escondido uma embalagem plástica dentro de um bueiro no local.
Uma equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) deslocou-se até a praça e, com base na descrição recebida, localizou e abordou o suspeito. Durante a abordagem, o adolescente admitiu que cinco kits contendo 28 microtubos do tipo eppendorf cada — totalizando 140 porções individuais de cocaína — eram de sua propriedade.
Ele também confessou aos guardas que estava no local para iniciar seu horário na venda das drogas. Após os procedimentos legais, o adolescente foi liberado sob a responsabilidade de seus familiares.