Dois homens foram presos em flagrante, na terça-feira (13), pela Polícia Militar, suspeitos de furtar cabos de telefonia em Sumaré, na região de Campinas. A ocorrência foi registrada na Estrada Marginal Variante Anhanguera.

De acordo com a polícia, os militares foram acionados para atender a uma denúncia de furto de fios em andamento. Durante as buscas na área, a equipe abordou dois indivíduos que pedalavam uma bicicleta e carregavam consigo cabos de telefonia recém-cortados.

Ao serem interrogados, os dois confessaram que haviam cortado os cabos de um poste com o objetivo de vendê-los posteriormente. Na busca pessoal realizada pelos policiais, foram apreendidos os instrumentos utilizados no crime: uma faca tipo serra e um alicate de corte.