Meio da semana chuvoso: Termômetros não passam dos 25°C na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Tempo de leitura: 1 min
Cepagri prevê dias chuvosos, queda de temperatura e risco de tempestades isoladas na região de Campinas.
O tempo instável que atingiu parte do interior paulista deve persistir nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15) na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Há previsão de chuva ao longo de todo o dia nos dois períodos, com risco de tempestades isoladas acompanhadas de descargas elétricas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os moradores devem se preparar para dias de temperaturas mais baixas. Nesta quarta-feira, os termômetros devem variar entre 20°C e 27°C. Já na quinta-feira, a previsão indica uma queda mais acentuada, com as máximas não ultrapassando os 25°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

