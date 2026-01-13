Campinas reforçou o sistema de vigilância do Cemitério da Saudade, no bairro Ponte Preta, com a instalação de quatro novas câmeras de monitoramento. Com a ampliação, o espaço passa a contar com 67 equipamentos, todos integrados ao Centro Integrado de Comando e Controle, responsável pelo acompanhamento em tempo real de pontos estratégicos da cidade.
A ação é coordenada pela Setec e tem como foco ampliar a vigilância principalmente nas áreas externas do cemitério, como muros e calçadas. O local possui 112 quadras e concentra um grande fluxo de visitantes ao longo do ano. Segundo a autarquia, os registros de furtos caíram a níveis próximos de zero em 2025 após o reforço na segurança.
De acordo com o presidente da Setec, Enrique Lerena, a ampliação do monitoramento faz parte de um trabalho contínuo. “O objetivo é garantir mais tranquilidade às famílias e preservar um espaço que também tem valor histórico e cultural. O Cemitério da Saudade abriga um importante acervo de arte tumular e merece atenção permanente do poder público”, afirmou.
O investimento total no sistema — que inclui câmeras, acessórios e infraestrutura — foi de R$ 288,1 mil, sendo parte custeada pela Prefeitura e R$ 100 mil provenientes de emenda impositiva.
Outros cemitérios
Além do Cemitério da Saudade, a Setec vem promovendo intervenções em outras unidades. Em Sousas, o velório municipal, os banheiros e o setor administrativo passaram por reforma, com investimento de R$ 200 mil. Já no Cemitério dos Amarais, foi iniciado um estudo para a contratação de empresa especializada para a construção de 2.100 novas sepulturas, além da retomada de 275 jazigos.
Outra intervenção de grande porte ocorreu no próprio Cemitério da Saudade, com a substituição e restauração do piso. Cerca de 18 mil metros de vias internas receberam pavimentação com piso hidráulico, intertravado ecológico e pedras portuguesas, em uma obra que somou R$ 6,9 milhões.
Segundo a Setec, as ações fazem parte de um plano permanente de segurança, preservação e melhoria da infraestrutura dos cemitérios municipais.