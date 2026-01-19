As ações de inteligência da Guarda Municipal de Campinas provocaram um aumento expressivo na apreensão de drogas ao longo de 2025. Segundo balanço divulgado nesta terça-feira (13) pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, mais de 374 quilos de entorpecentes foram retirados de circulação, um crescimento de 545,7% em relação ao ano anterior, no município de Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O levantamento considera o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025 e também aponta 930 prisões realizadas pela GM, sendo 613 em flagrante e 317 capturas de foragidos da Justiça. No mesmo intervalo, a corporação apreendeu 27 armas de fogo irregulares e recuperou 386 veículos.

A atuação cotidiana da Guarda resultou ainda no registro de 68.818 ocorrências, envolvendo desde patrulhamento preventivo até atendimento direto à população e proteção de áreas públicas da cidade.