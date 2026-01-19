As ações de inteligência da Guarda Municipal de Campinas provocaram um aumento expressivo na apreensão de drogas ao longo de 2025. Segundo balanço divulgado nesta terça-feira (13) pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, mais de 374 quilos de entorpecentes foram retirados de circulação, um crescimento de 545,7% em relação ao ano anterior, no município de Campinas.
O levantamento considera o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025 e também aponta 930 prisões realizadas pela GM, sendo 613 em flagrante e 317 capturas de foragidos da Justiça. No mesmo intervalo, a corporação apreendeu 27 armas de fogo irregulares e recuperou 386 veículos.
A atuação cotidiana da Guarda resultou ainda no registro de 68.818 ocorrências, envolvendo desde patrulhamento preventivo até atendimento direto à população e proteção de áreas públicas da cidade.
Na frente de prevenção à violência, o programa Guarda Amiga da Mulher contabilizou 6.555 atendimentos a mulheres com medidas protetivas em vigor, fortalecendo o acompanhamento contínuo e a resposta rápida em casos de violência doméstica.
Para o secretário municipal de Segurança Pública, Christiano Biggi, os números refletem uma estratégia baseada em inteligência e integração. “Os resultados mostram uma atuação permanente da Guarda Municipal, com foco em prevenção, inteligência e cooperação com outras forças. Isso permite intervir antes que o crime se consolide e gera impactos diretos na segurança da cidade”, afirmou.
Avanço em relação a 2024
Na comparação com 2024, os indicadores reforçam a evolução do trabalho da corporação. O total de prisões teve alta de 3,3%; a apreensão de drogas cresceu mais de seis vezes; o valor de dinheiro apreendido aumentou 17,2%; a retirada de armas irregulares avançou 28,6%; e a recuperação de veículos registrou crescimento de 38,8%.
O Guarda Amiga da Mulher também ampliou sua atuação, com aumento de 27,4% nos atendimentos, consolidando a política municipal de proteção às vítimas e prevenção da violência.