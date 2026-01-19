19 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
930 PRESOS

Apreensão de drogas pela GM de Campinas dispara 545%

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Balanço de 2025 aponta salto nas apreensões, prisões e ações preventivas da corporação em Campinas.
Balanço de 2025 aponta salto nas apreensões, prisões e ações preventivas da corporação em Campinas.

As ações de inteligência da Guarda Municipal de Campinas provocaram um aumento expressivo na apreensão de drogas ao longo de 2025. Segundo balanço divulgado nesta terça-feira (13) pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, mais de 374 quilos de entorpecentes foram retirados de circulação, um crescimento de 545,7% em relação ao ano anterior, no município de Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O levantamento considera o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025 e também aponta 930 prisões realizadas pela GM, sendo 613 em flagrante e 317 capturas de foragidos da Justiça. No mesmo intervalo, a corporação apreendeu 27 armas de fogo irregulares e recuperou 386 veículos.

A atuação cotidiana da Guarda resultou ainda no registro de 68.818 ocorrências, envolvendo desde patrulhamento preventivo até atendimento direto à população e proteção de áreas públicas da cidade.

Na frente de prevenção à violência, o programa Guarda Amiga da Mulher contabilizou 6.555 atendimentos a mulheres com medidas protetivas em vigor, fortalecendo o acompanhamento contínuo e a resposta rápida em casos de violência doméstica.

Para o secretário municipal de Segurança Pública, Christiano Biggi, os números refletem uma estratégia baseada em inteligência e integração. “Os resultados mostram uma atuação permanente da Guarda Municipal, com foco em prevenção, inteligência e cooperação com outras forças. Isso permite intervir antes que o crime se consolide e gera impactos diretos na segurança da cidade”, afirmou.

Avanço em relação a 2024

Na comparação com 2024, os indicadores reforçam a evolução do trabalho da corporação. O total de prisões teve alta de 3,3%; a apreensão de drogas cresceu mais de seis vezes; o valor de dinheiro apreendido aumentou 17,2%; a retirada de armas irregulares avançou 28,6%; e a recuperação de veículos registrou crescimento de 38,8%.

O Guarda Amiga da Mulher também ampliou sua atuação, com aumento de 27,4% nos atendimentos, consolidando a política municipal de proteção às vítimas e prevenção da violência.

Comentários

Comentários