Um incêndio registrado durante a madrugada desta terça-feira (13) provocou danos na sala de equipamentos de informática do Centro de Saúde Santos Dumont, em Campinas. Apesar de o fogo ter sido rapidamente controlado, o forte cheiro de fumaça levou à interdição da unidade no período da manhã.

De acordo com a Secretaria de Saúde, não houve feridos. Uma equipe de manutenção foi enviada ao local ainda nas primeiras horas do dia para realizar os reparos necessários e avaliar as condições internas da unidade.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para uma vistoria técnica, que irá indicar se há segurança para a retomada do atendimento ao público.