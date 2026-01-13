Um incêndio registrado durante a madrugada desta terça-feira (13) provocou danos na sala de equipamentos de informática do Centro de Saúde Santos Dumont, em Campinas. Apesar de o fogo ter sido rapidamente controlado, o forte cheiro de fumaça levou à interdição da unidade no período da manhã.
De acordo com a Secretaria de Saúde, não houve feridos. Uma equipe de manutenção foi enviada ao local ainda nas primeiras horas do dia para realizar os reparos necessários e avaliar as condições internas da unidade.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado para uma vistoria técnica, que irá indicar se há segurança para a retomada do atendimento ao público.
Para evitar prejuízos aos pacientes, os atendimentos previstos foram remanejados para o Centro de Saúde San Diego, garantindo a continuidade das consultas. Profissionais do Santos Dumont permanecem em frente à unidade fechada para orientar a população e esclarecer dúvidas.
A Secretaria de Saúde informou que novas atualizações sobre a reabertura do centro de saúde serão divulgadas após a conclusão da avaliação técnica.