15 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ATENÇÃO, PACIENTES

Incêndio atinge CS Santos Dumont e unidade é fechada em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Google
Fogo atingiu sala de informática durante a madrugada e levou à suspensão temporária do atendimento.
Fogo atingiu sala de informática durante a madrugada e levou à suspensão temporária do atendimento.

Um incêndio registrado durante a madrugada desta terça-feira (13) provocou danos na sala de equipamentos de informática do Centro de Saúde Santos Dumont, em Campinas. Apesar de o fogo ter sido rapidamente controlado, o forte cheiro de fumaça levou à interdição da unidade no período da manhã.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Secretaria de Saúde, não houve feridos. Uma equipe de manutenção foi enviada ao local ainda nas primeiras horas do dia para realizar os reparos necessários e avaliar as condições internas da unidade.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para uma vistoria técnica, que irá indicar se há segurança para a retomada do atendimento ao público.

Para evitar prejuízos aos pacientes, os atendimentos previstos foram remanejados para o Centro de Saúde San Diego, garantindo a continuidade das consultas. Profissionais do Santos Dumont permanecem em frente à unidade fechada para orientar a população e esclarecer dúvidas.

A Secretaria de Saúde informou que novas atualizações sobre a reabertura do centro de saúde serão divulgadas após a conclusão da avaliação técnica.

Comentários

Comentários