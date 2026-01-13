A Prefeitura de Indaiatuba realizará o 5º Feirão do Emprego no próximo dia 20 de janeiro. O evento, que será a primeira edição de 2026, oferece 300 vagas imediatas para trabalhar no Aeroporto Internacional de Viracopos. A iniciativa é organizada pela Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

O Feirão ocorrerá no Auditório do Paço Municipal, das 8h às 13h, e não é necessário fazer inscrição prévia. As oportunidades são para a empresa WFS Orbital, prestadora de serviços para a Azul Linhas Aéreas.

Foram disponibilizadas 100 vagas para cada um dos seguintes cargos: