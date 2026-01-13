15 de janeiro de 2026
NOVA ODESSA

Menina de 9 anos foge de casa de idoso e denuncia abuso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O crime ocorreu por volta das 10h, em Nova Odessa. A criança brincava na rua quando o idoso, vizinho da vítima, a chamou para entrar em sua residência.

Um homem de 76 anos foi preso em flagrante, na manhã do último domingo (11), acusado de cometer estupro de vulnerável contra uma menina de 9 anos. O crime ocorreu por volta das 10h, em Nova Odessa. A criança brincava na rua quando o idoso, vizinho da vítima, a chamou para entrar em sua residência.

Lá dentro, o homem teria abaixado seu shorts e exposto os órgãos genitais. Assustada, a menina conseguiu fugir do local e relatou imediatamente o ocorrido à sua mãe, que acionou a Polícia Militar.

Em declaração aos policiais, a mãe da criança afirmou que esta não seria a primeira vez que o suspeito praticaria atos obscenos, embora nunca tivesse registrado uma ocorrência formal contra ele antes.

Diante das alegações, os militares se deslocaram até a casa do acusado. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Americana, onde prestou depoimento. Após os procedimentos, o idoso foi autuado e preso em flagrante delito pela prática de estupro de vulnerável.

