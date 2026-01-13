Um homem de 76 anos foi preso em flagrante, na manhã do último domingo (11), acusado de cometer estupro de vulnerável contra uma menina de 9 anos. O crime ocorreu por volta das 10h, em Nova Odessa. A criança brincava na rua quando o idoso, vizinho da vítima, a chamou para entrar em sua residência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Lá dentro, o homem teria abaixado seu shorts e exposto os órgãos genitais. Assustada, a menina conseguiu fugir do local e relatou imediatamente o ocorrido à sua mãe, que acionou a Polícia Militar.

Em declaração aos policiais, a mãe da criança afirmou que esta não seria a primeira vez que o suspeito praticaria atos obscenos, embora nunca tivesse registrado uma ocorrência formal contra ele antes.