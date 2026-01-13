Dois bodes, conhecidos e queridos pelos moradores do Jardim Thelja, em Americana, foram levados por criminosos na madrugada do último sábado (10). O caso, registrado como furto, é investigado pela polícia, enquanto a comunidade faz um apelo pela devolução dos animais.

Os animais — um bode adulto de 4 anos, chamado Bito, e seu filho Tiãozinho, de quase 2 anos — eram uma atração e fonte de alegria para a vizinhança, especialmente para as crianças. Os moradores realizavam visitas diárias ao terreno onde eles ficavam, na Rua José Moreno, e ajudavam em sua alimentação.

O furto ocorreu por volta da 1h da madrugada de sábado. Criminosos invadiram o terreno e levaram os dois animais. Um boletim de ocorrência foi registrado no 3º DP (Distrito Policial) de Americana, que segue com as investigações para identificar e localizar os responsáveis.