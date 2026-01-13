Um homem foi preso na segunda-feira (12), no bairro Remanso Azul, em Americana, acusado de se passar por policial penal. Ele portava uma pistola roubada e apresentou documentos falsos à Polícia Militar na tentativa de comprovar a falsa profissão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A prisão ocorreu após policiais militares avistarem um veículo estacionado sobre a calçada da Rua Humberto Menghini. Ao se aproximarem, perceberam um homem nas proximidades que aparentava portar uma arma na cintura.

Durante a abordagem, o suspeito afirmou ser policial penal e que estaria realizando trabalho de segurança. Para sustentar a versão, apresentou duas carteiras — uma de agente de segurança e outra de sistema prisional/criminal, supostamente vinculada a uma Secretaria Administrativa de Hortolândia — além de um registro de arma.