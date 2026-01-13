15 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FIM DA FARSA

Falso policial penal é preso após estacionar em cima da calçada

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Suspeito, abordado por PMs no Remanso Azul, em Americana, tentou usar carteiras falsas para se safar, mas foi desmascarado após consulta a bancos de dados.
Suspeito, abordado por PMs no Remanso Azul, em Americana, tentou usar carteiras falsas para se safar, mas foi desmascarado após consulta a bancos de dados.

Um homem foi preso na segunda-feira (12), no bairro Remanso Azul, em Americana, acusado de se passar por policial penal. Ele portava uma pistola roubada e apresentou documentos falsos à Polícia Militar na tentativa de comprovar a falsa profissão.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A prisão ocorreu após policiais militares avistarem um veículo estacionado sobre a calçada da Rua Humberto Menghini. Ao se aproximarem, perceberam um homem nas proximidades que aparentava portar uma arma na cintura.

Durante a abordagem, o suspeito afirmou ser policial penal e que estaria realizando trabalho de segurança. Para sustentar a versão, apresentou duas carteiras — uma de agente de segurança e outra de sistema prisional/criminal, supostamente vinculada a uma Secretaria Administrativa de Hortolândia — além de um registro de arma.

Após consulta aos bancos de dados oficiais, os PMs constataram que os documentos não tinham validade. Diante da constatação, o homem admitiu que não era policial penal. Com ele, os militares encontraram e apreenderam uma pistola calibre .380, carregada com 16 munições. A arma possuía registro de roubo, e suas características divergiam das cadastradas no sistema.

O homem foi conduzido à delegacia de plantão de Americana, onde foi autuado e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários