GOLPE

Falso gerente limpa conta de homem e rouba R$ 30 mil via Pix

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Roberto Torrecilhas
De acordo com o boletim de ocorrência, o golpista informou à vítima que havia um empréstimo irregular registrado em seu nome.
De acordo com o boletim de ocorrência, o golpista informou à vítima que havia um empréstimo irregular registrado em seu nome.

Um homem de 47 anos foi vítima de estelionato após receber uma ligação de um criminoso que se passou por gerente de banco, em Jaguariúna. De acordo com o boletim de ocorrência, o golpista informou à vítima que havia um empréstimo irregular registrado em seu nome.

Para regularizar a situação e, segundo ele, comprovar a localização do celular, convenceu o homem a contratar um novo empréstimo, no valor de R$ 29.999. Após a liberação do crédito, o criminoso orientou que o valor fosse transferido via Pix, alegando que o procedimento era necessário para cancelar a suposta dívida fraudulenta.

A vítima realizou a transferência para uma chave Pix vinculada ao CNPJ de uma empresa. Somente após a transação concluída, o homem percebeu que havia caído em um golpe e se dirigiu à delegacia para registrar a ocorrência.

A identidade do autor do crime ainda é desconhecida, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

