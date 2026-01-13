Um homem de 47 anos foi vítima de estelionato após receber uma ligação de um criminoso que se passou por gerente de banco, em Jaguariúna. De acordo com o boletim de ocorrência, o golpista informou à vítima que havia um empréstimo irregular registrado em seu nome.

Para regularizar a situação e, segundo ele, comprovar a localização do celular, convenceu o homem a contratar um novo empréstimo, no valor de R$ 29.999. Após a liberação do crédito, o criminoso orientou que o valor fosse transferido via Pix, alegando que o procedimento era necessário para cancelar a suposta dívida fraudulenta.

A vítima realizou a transferência para uma chave Pix vinculada ao CNPJ de uma empresa. Somente após a transação concluída, o homem percebeu que havia caído em um golpe e se dirigiu à delegacia para registrar a ocorrência.