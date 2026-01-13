A Prefeitura de Engenheiro Coelho decretou luto oficial por três dias após o falecimento do vereador em exercício Francisco Simão Ribeiro Mendes (PP), ocorrido nesta segunda-feira (12). Simão Mendes tinha uma longa trajetória na política local, e a causa da morte não foi informada.

Ele atuou como vice-prefeito entre 2017 e 2020, ao lado do atual prefeito, e foi vereador no mandato de 2021 a 2024, tendo sido reeleito para o período de 2025 a 2028. Em nota oficial, a Prefeitura destacou que “sua história se confunde com o desenvolvimento político e institucional do município”, reconhecendo sua “contribuição significativa para a vida pública local”.

Com o decreto de luto, o Paço Municipal não abrirá para atendimento ao público nesta segunda-feira (12). Nos dias 13 e 14 de janeiro, apenas serviços essenciais serão realizados, com servidores atuando internamente para garantir a continuidade das atividades administrativas.

Câmara Municipal