Um homem foi preso acusado de tráfico de drogas e corrupção ativa — tentativa de suborno — durante patrulhamento de uma equipe policial em Sumaré. O caso foi registrado no Plantão Policial do município.

De acordo com o relatório da ocorrência, os agentes avistaram um casal em atitude suspeita, aparentemente realizando a troca de um objeto, o que motivou a abordagem. No momento da ação, o homem descartou uma sacola plástica no chão. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram, no bolso do suspeito, 24 gramas de uma substância análoga ao crack.

Na sacola descartada, foram apreendidos 56 gramas de uma substância semelhante à cocaína, 56 gramas de um produto análogo à maconha, além de R$ 10 em dinheiro. A mulher que acompanhava o suspeito confirmou aos policiais que havia acabado de comprar drogas com ele.