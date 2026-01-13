Um homem foi preso durante ação do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) — modalidade Canil — que atuava em apoio à área do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito porções de substância análoga à maconha e uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi especificado.

Ao consultar os registros criminais, os agentes constataram que o homem era procurado pela Justiça por evasão, relacionada a um crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.

Diante das evidências, ele foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e evasão. O suspeito foi encaminhado à 2ª Seccional de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição do delegado de plantão para as medidas cabíveis.